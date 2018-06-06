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İstanbul'da "cinsel güç artırıcı ilaç" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yasadışı yollardan yurda sokulan 300 kilogram cinsel güç artırıcı ilaç hammaddesi ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yasadışı yollardan yurda sokulan 300 kilogram cinsel güç artırıcı ilaç hammaddesi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri cinsel güç arttırıcı ilaç yapımında kullanılan hammaddenin yaşadışı yollardan yurda sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlaç hammaddesinin Hindistan’da üretilerek yasadışı yollardan yurda sokulduğunu tespit ederek, Bağcılar İstoç’ta bulunan bir adresi belirledi. Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yaklaşık 300 kilogram cinsel gücü artırıcı ilaç hammaddesi 'sildanafil citrate' ele geçirildi. Olayla ilgili işyerinde bulunan S.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Yetkililer, ele gecirilen hammaddenin piyasada cinsel güç arttırıcı enerji içeceği, çikolata, jel ve damla olarak yaklaşık 330 milyon liralık bir pazara sahip olabileceğini söylediler. Edinilen bilgiye göre, sildanafil citrate maddesi ilaç sanayiinde Sağlık Bakanlığı’nın izni ve denetimiyle, sağlık koşullarına uygun olarak soğuk zincirde taşındıktan sonra uygun nem ve ısı şartlarına uygun olarak ilaç firmaları tarafından kullanılıyor.

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