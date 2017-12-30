İstanbul'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler'de yapılan operasyonda 65 bin 335 kutu kaçak cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yılbaşında piyasaya çok sayıda cinsel içerikli ilaç sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Bahçelievler'de bir adrese geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenledi.
Şüpheli Zeki H.'nin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan ve Türkiye'de satış izni bulunmayan bazı ürünlerinde arasında bulunduğu 65 bin 335 kutu kaçak cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.
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