İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 28 gözaltı

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede toplam 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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