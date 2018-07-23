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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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