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İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 51 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı yabancı uyruklu 51 şüpheli, 6 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla bağlantıları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı yabancı uyruklu 51 şüpheli, 6 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla bağlantıları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından dün gece Fatih, Esenyurt, Pendik, Avcılar, Tuzla ve Esenler’de 11 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 51 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Uzmanlar, son yıllardaki askeri müdahalelerin ardından örgütün Suriye ve Irak’ta daralan radikal eylem alanlarını farklı coğrafyalara taşıma arayışında olduğunu belirtiyor.

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