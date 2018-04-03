İstanbul’da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Bozdemir iddiaları yalanladı

İstanbul’da vakıf binasını başka kişilere kiraladığı ve sattığı iddia edilen Canyurt Bozdemir, o iddialara Ankara’dan cevap verdi. “Kaçmadım, öyle bir şey yok” diyen Bozdemir, vakıf binasını başkasına kiraladığı iddialarını yalanladı.
İstanbul’da dolandırıldığını ve 1 milyon lirasını kaptırdığını iddia eden esnafın sözlerine Ankara’dan cevap veren Canyurt Bozdemir, böyle bir şey yapmadığını ve bunun kendisine yönelik bir komplo olduğunu iddia etti. Bozdemir, bu durumun kendisini ticari anlamda yıprattığını ve çevresinde kötü bir imaja neden olduğunu ifade ederek, İstanbul’da bulunan söz konusu binanın Sirkeci’deki Emniyet 2. Şube olarak bilinen bina olduğunu ve hala mühürlü olan yerin kendisine kiralandığını belirtti. Bozdemir, kiracı olduğuna dair elinde iki adet mahkeme kararı olduğunu dile getirdi.
’’Söz konusu binanın müteahhidiydim’’
Ülke dışından iş adamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptığını anlatan Bozdemir, ’’Elimde binaya ait sözleşmeler var. Normalde yurt dışından gelen iş adamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptım. Acı olan şu ki hiçbir hakkı hukukun olmadan, mühürlü, vakıflara ait bir binayı bir milyon lira karşılığında kiraya vermiş sonra da satmışız gibi haberlerin çıkması. Geçmişe ait bir takım olayları günümüze kadar getirip bir biriyle bağlantılı olarak manşete taşınmış olmak çok üzücü’’ diye konuştu.
’’Devlet büyükleriyle fotoğraf çektirmek suç mu?’’
Devletten siyasi isimlerle fotoğrafları olan ve bu fotoğrafları ofisine asan Bozdemir, kimsenin adını kullanarak hareket etmediğini ve devlet büyükleriyle fotoğraf çekilmenin suç olmadığını vurgulayarak, kimseden para almadığını ve hiçbir yere de kaçmadığını savundu. Bozdemir, ’’Tapusu bize ait olmayan bir yeri satmam söz konusu değil. Ticaret odasına kayıtlı, Resmi Gazete’de yayınlanmış belgeler bende mevcut. Kendimiz kiracı olarak kullanım haklarına sahibiz’’ şeklinde konuştu.
’’Bana kurulmuş bir komplo’’
Bozdemir, iddialarda bulunan şahıslardan birinin eski çalışanı olduğunu belirterek, o kişiyi hırsızlıktan 4 ay önce mahkemeye verdiğini ve bundan dolayı bu şekilde konuşmuş olabileceğini aktardı. Bu iddiaların planlı olarak şahsını karalamak için ortaya atıldığını savunan Bozdemir, “İddialarda çelişkiler var. Hem resmi işlerde kardeşimi kullandığımı söylüyorlar hem de hiçbir hakkımın olmadığı bir yeri sattığımdan söz ediyorlar. Eğer suçluysam yargı var, mahkeme var” açıklamasında bulundu.
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