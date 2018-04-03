İstanbul’da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Bozdemir iddiaları yalanladı

İstanbul’da vakıf binasını başka kişilere kiraladığı ve sattığı iddia edilen Canyurt Bozdemir, o iddialara Ankara’dan cevap verdi. “Kaçmadım, öyle bir şey yok” diyen Bozdemir, vakıf binasını başkasına kiraladığı iddialarını yalanladı.

İstanbul’da dolandırıldığını ve 1 milyon lirasını kaptırdığını iddia eden esnafın sözlerine Ankara’dan cevap veren Canyurt Bozdemir, böyle bir şey yapmadığını ve bunun kendisine yönelik bir komplo olduğunu iddia etti. Bozdemir, bu durumun kendisini ticari anlamda yıprattığını ve çevresinde kötü bir imaja neden olduğunu ifade ederek, İstanbul’da bulunan söz konusu binanın Sirkeci’deki Emniyet 2. Şube olarak bilinen bina olduğunu ve hala mühürlü olan yerin kendisine kiralandığını belirtti. Bozdemir, kiracı olduğuna dair elinde iki adet mahkeme kararı olduğunu dile getirdi.

’’Söz konusu binanın müteahhidiydim’’

Ülke dışından iş adamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptığını anlatan Bozdemir, ’’Elimde binaya ait sözleşmeler var. Normalde yurt dışından gelen iş adamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptım. Acı olan şu ki hiçbir hakkı hukukun olmadan, mühürlü, vakıflara ait bir binayı bir milyon lira karşılığında kiraya vermiş sonra da satmışız gibi haberlerin çıkması. Geçmişe ait bir takım olayları günümüze kadar getirip bir biriyle bağlantılı olarak manşete taşınmış olmak çok üzücü’’ diye konuştu.