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İstanbul’da drone ile yapılan trafik denetimi sürücülere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da drone ile yapılan denetimleri sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırmıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerini sıklaştırdı.

İstanbul’da drone ile yapılan denetimleri sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırmıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerini sıklaştırdı. Haliç Köprüsü’nden Okmeydanı istikametine ilerlerken trafik ihlali yapan araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Tehlikeli araç kullanan, taralı alan ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına çekildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin evrakları incelenerek ceza kesildi. Trafiğe çıkması sakıncalı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Trafik kuralı ihlallerinden cezai işlem uygulanan sürücüler, teknolojinin trafik denetiminde kullanımından memnun olduklarını dile getirdi.

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