İstanbul’da drone ile yapılan trafik denetimi sürücülere göz açtırmıyor

İstanbul’da drone ile yapılan denetimleri sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırmıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerini sıklaştırdı. Haliç Köprüsü’nden Okmeydanı istikametine ilerlerken trafik ihlali yapan araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Tehlikeli araç kullanan, taralı alan ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına çekildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin evrakları incelenerek ceza kesildi. Trafiğe çıkması sakıncalı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Trafik kuralı ihlallerinden cezai işlem uygulanan sürücüler, teknolojinin trafik denetiminde kullanımından memnun olduklarını dile getirdi.
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum