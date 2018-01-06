HABER

İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 14:19 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Zeytinburnu’nda yıkımın devam ettiği Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi.

Zeytinburnu’nda 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi’nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR’larla kapattı.

Nakliyeciler Sitesi’nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında 6 saat süren gerilim yaşandı. Ardından 17 dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi.

Nakliyeciler Sitesi'ndeki eyleme polis müdahalesi

Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor. (DHA)

Uzungöl’de yıkımlar başlıyor
36 bina 20 saniyede tuzla buz oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu yıkım nakliyeciler sitesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
burası çok güzel avm olur ya yerde güzelmiş aliagaoglunamı yar olur burası veya kuzu grubamı aç kurtlar bekler şimdi rant için
Diğer Haberler
‘Titancı kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.