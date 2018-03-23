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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 14 DEAŞ’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve yeni eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve yeni eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan takibin ardından bu sabaha karşı 9 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13’ü yabancı uyruklu 14 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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