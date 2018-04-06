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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 33 DEAŞ’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 33 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen radikal terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmaların ardından Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen ve İstanbul’da eylem potansiyeli taşıdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bu sabah 10 ayrı ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul’da, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 33 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen radikal terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen ve İstanbul’da eylem potansiyeli taşıdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bu sabah 10 ayrı ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 33 DEAŞ’lı gözaltına alındı.
Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Örgütün, son yıllardaki askeri müdahalelerin ardından Suriye ve Irak’ta daralan radikal çizgideki eylem alanlarını Yemen’e taşımaya çalıştığı belirtiliyor.

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