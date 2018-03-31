İstanbul’da fabrika yangını korkuttu

İstanbul Ataşehir’de inşaat malzemelerinin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde inşaat malzemesi üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangını gören bir vatandaş, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. 1-2 arkadaşı hastaneye gönderdik ama durumları iyi" dedi.
Dumandan etkilenerek ambulansa alınan fabrika çalışanı, "Bir anda ses geldi. Yangının ardından 3-4 dakika içeride kaldım" şeklinde konuştu.
Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
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