İstanbul’da feci kaza! Ağabeyinin kanlarını avuç avuç taşıdı!

Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi eline aldığı çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise de yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edilirken, ağabeyinin başında "Bu yaşamıyor mu ağabey" demesi yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde 39 BF 249 plakalı motosikletiyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki 34 ZK 6339 plakalı kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkışan talihsiz adam, ezilerek ağır şekilde yaralandı.