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İstanbul’da feci kaza! Ağabeyinin kanlarını avuç avuç taşıdı!

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 10:01 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Sarıyer’de motosikletli kurye kamyonetin sıkıştırması sonucu ezilerek can verdi. Sinir krizi geçiren kuryenin kardeşi çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edildi. Kaza alanının temizlenmesi esnasında acılı kardeş ölen ağabeyinin kanlarını eliyle taşımaya çalıştı. O anları izleyenler ne yapacağını şaşırdı.

Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi eline aldığı çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise de yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edilirken, ağabeyinin başında "Bu yaşamıyor mu ağabey" demesi yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde 39 BF 249 plakalı motosikletiyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki 34 ZK 6339 plakalı kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkışan talihsiz adam, ezilerek ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda Kömürcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kamyonet sürücüsü Göden’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere Ayazağa Polis Merkezi’ne götürdü.

FERYAT EDİP SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerindeki polis ekipleri, Kömürcü’nün cansız bedeninin üstünü örterek, caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yoldan geçen sürücüler ve otobüsteki yolcular ise meraklı gözlerle ölen adamın cesedine baktı. Bir süre sonra ağabeyinin kaza geçirdiğini haber alan kardeşi, arkadaşlarıyla beraber koşarak olay yerine geldi. Ağabeyinin cansız bedenini gören adam sinir krizleri geçirdi. Feryat eden acılı kardeşi, polis ekipleri yaklaştırmamaya çalıştı.

ÇEKİÇLE KAMYONETİN CAMINI KIRDI, YUMRUK ATTI

Bir süre sonra geldiği araca giden acılı adam, eline çekiç alarak kamyonete zarar vermeye başladı. Aracın yan camlarının çekiçle tek tek kıran adamı, ön camı kıracağı esnada polis memuru durdurmak istedi. Acılı adam, kendisini engelleyen polise yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan adam güçlükle zapt edildi. Bunun üzerine aracına binen adam, olay yerinden uzaklaştı.

"BU YAŞAMIYOR MU AĞABEY?"

Kısa bir süre sonra tekrardan olay yerine gelen acılı kardeş, ağabeyinin cansız bedeninin başına giderek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedin başında bekleyen sağlık ekiplerine, “Bu yaşamıyor mu ağabey? Hiç kimsenin fikri yok mu?” demesi yürekleri dağladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü’nün cansız bedeni, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kaldırılmasının ardından polis ekipleri hortumla olay yerini temizlediği esnada acılı kardeş, ağabeyinin kanlarını avuçlayarak çimenliğe bıraktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer trafik kazası motosikletli kurye

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
allah rahmet eylesin ,gençecik çok acı,allah sabır dayanma gücü versin
allah yaşatmasın çok acı yazık
kolay deyil polis kerdeşimde anlayışla karşılar herhalde, şimdi gitse vurbana dese o adam polisin ayaklarına kapanır özür diler vuramaz bile, o anki psikoloji işte allah rahmet etsin, motorsikletli kardeşlerimde motoru arabaymış gibi kullansınlar dar aralara girmektense aracın arkasında sıralarını beklesinler trafikte görüyorum daracık yerlerden geçmeye çalışıyorlar çok tehlikeli yapmayın bunu.
Yüce Rabbim sabır versin, nefes aldıkça unutamayacağı bir acı, kimsenin başına gelmasin.
ÇOK BİLMİŞ ÖKUZLER NE KURAL NE SİNYAL NE SAYGI KAZA OLURSA MAGANDALIKTAN OLUR
o kamyoncuya ölüm hak
Allah rahmet eylesin ama bu motorcularda canları ile neden kumar oynarlar hala anlamış değilim. Bazen benim yanımdan sağdan zırt diye aniden çıkıyorlar görmek imkansız gibi. Yani asıl motorcular büyük araçları genelde taciz ederler bizlerde mecburen görürsek yol veririz gitsin bizden uzak olsun diye. Bu motorcular trafik kurallarına uymak yerine işlerine geldiği gibi davranmayı bırakmadıkça bu üzücü hadiseler kaçınılmaz. Trafikte bir taraf suçlu bir taraf haklı olabilir ama iki tarafta her şekilde zarar görüyor. En iyisi kurallara uyup saygı ile ilerlemek.
Allah rahmet eylesin.ama bu motor kazaları türkiyenin kanayan yarası ve bir an önce önlem alınmalı.ne motorların trafikte saygısı var nede araçların motorlulara.ama bunun kaynağı yine motorlular.çok saabırsızlar,ve dakkalık yemek siparişi veren firmaların zamanla yarışan kuryeler,kırmızı ışıkta bekleyen araçların aralarından geçmeye uğraşıp yol vermeyenlere atarlananlar yüzünden motorlulara kızgın olan araç sürücülerinin çoğalması yüzünden b kazalar artıyor.bir yerde bir motorluya sinirlenen araç sahibi başka bi yerde başka motorluyu denk getirip sıkıştırıyor.onun acısını ondan çıkarmaya çalış
motorlu kuryeler trafik canavarı gibi, refüjden gidiyor, yerine göre araçların aynalarına çarpıyor, sık sık makas atıyor, kaldırımdan çıkıp gidiyor, yani kendisine trafik kuralı işlemez sanıyor, kamyonet onu fark edene kadar zaten olan olmuş. Halbuki normal bir araç gibi şerit içinde gitse herkes onu görecek fark edecek.
@seleb1966 Çok haklısın motorcular kendilerine gelince esip gürlüyorlar ama birçoğuda kendi trafik kurallarına uymuyorlar.
allah rahmet etsin her ölüm acıdır ailesine sabır diliyorum ..ama ben servisciyim biz esnaf olarak kurallara uymayan motorculardan bıktık artık 2 gün önce maslak ta motorcunun yanlış sollama yapması yüzünden onu kurtarayım derken 18 ögrenciyle acıbadem hastahanesine giriyorduk 1 motorcu 18 yolcum ve hepsi cocuk 1 de ben ve hostes 20 kişi karşı şeride atıyordu bizi ..kader de vardır ama kurallarda var uymazsanız hem siz yanıyorsunuz hemde sebeb oluyorsunuz şimdi motorcu kardeşimiz kamyonun orda sollanmayacağını bilmiyorsa yapacak bişey yok burda üzülünecek kişi kamyon sürücüsü aslında..
İSTANBULDA BU KAMYON İŞİ BİR TÜRLÜ ÇOZÜLEMEDİ TERÖRDEN BETER OLDU HÜKÜMET BU İŞTE MALESEF ZAAF GÖSTERİYOR.
şu 30 dakkada evinizde gibi reklam yapan mal restoranların sucu bu kazalar cocuk saatinde yetiştirecem diye cok hızlı gidiyor kac kere gördüm
Allahım kimseye yaşatmasın.. Kardeş ve evlat acısı en büyük acılar... Biz yaşadık, bende beni sakinleştirmeye çalışan hemşireyi tekmelemiştim, abimin ölüm acısıyla :(( Allah sabır versin.. haberdeki çocuğun yaşadığı acıyı içimde hissettim... :(
ALLAH RAHMET EYLESİN .DİKKATLİ OLMAK LAZIM .
allah sabırlar versin ailesine mekanı cennet olsun
Ben böyle inasanlığın... Ne sabır, ne tahammül, ne hoşgörü, ne vicdan, ne nezaket, ne tevazu, ne anlayış, ne güzel söz, hiç bir şey kalmadı bizim millette. O trafik canavarlarına sesleniyorum. Allah sizi ıslah etsin yada yaşadığınız gibi ölün.
Ah yavrum benim Allahim Sen sabir ver evladim yasinda nasil acidir yarabbim Sen yasadma Kkmseye Allah rahmet eylesin sabir versin acili Aile ye
Kardeşim başta iyilerini tenzih ederim ama bu kamyoncuların çoğu kendini eşkiya falan mı sanıyor ! Otobanda şerit kapatırlar, otoyollarda yüklü giderken sol şeritten son gaz basarlar arkadan gelene yol vermezler, durup dururken yol kavgası yapar olay çıkarırlar biri dur desin bu magandalara artık !
Allah rahmet eylesin.
allah rahmet etsin biraz dikkat edelim en fazla gidicemiz yere 5 dk geç gideriz geç kaldı desinlerde geçmiş olsun demesinler
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