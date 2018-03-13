İstanbul'da fidye operasyonu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'a kaçak yollarla giriş yaparak Avrupa'ya gitmeye çalışan Pakistan uyruklu Ş.E'yi , kaçırarak Suudi Arabistan'da bulunan ailesinden 50 bin dolar fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonda zorla bir evde tutulan 18 yaşındaki genç Ş.E. kurtarıldı. Öte yandan Ş.E.'nin Pakistan'da olan bir rütbeli bir polis memurunun attığı mesajla Türk polisine teşekkür ettiği belirtildi.

FİDYE ÖDEMELERİNE RAĞMEN ÇOCUK BIRAKILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Esenler'de 22 şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda İstanbul'a yasadışı yollarla geldiği öğrenilen Ş.E adlı genç, yolda silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Polis soruşturmasına göre Ş.E.'nin Suudi Arabistan'da bulunan ağabeyini arayan şüppheliler 50 bin dolar fidye istedi. Aile polise haber vermeden topladığı 6 bin doları şüphelilere gönderdi. Ancak genci bırakmayan zanlılar bir kez daha para istedi. Aile 40 bin lira göndermesine rağmen Ş.E., bırakılmayınca İstanbul'da bulunan bulunan bir akrabalarından yardım istedi.