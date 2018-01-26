İstanbul'da film gibi banka soygunu

Bahçelievler, Merkez Mahallesinde bulunan bir bankada yaşanan olay 6 Ocak 2018 günü gerçekleşti. Polis kayıtlarına göre alarm sistemi devre dışı bırakılan bankanın bulunduğu binaya çatıda açtıkları delikten giren şüpheliler, önce güvenlik kameralarının yönetildiği sistem odasına girdi. Kameraları etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra içerideki bir duvarı delerek 2 ATM cihazının kasalarının bulunduğu odaya geçti. Burada kasaları açan şüpheliler, 362 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)BAHÇELİEVLER'de 2 gün önce alarm sistemini devre dışı bıraktıkları bankanın çatısını delerek önce sistem odasına girip oradaki güvenlik kameralarının kablolarını kesen, daha sonra ATM odasının içinde bulunan 362 bin lira çalan 3 kişi yakalandı. Film senaryolarını aratmayan soyyuncuların, bir gün önce bankaya yakın bir yere park ettikleri gri renkli minibüs sayesinde kimliklerinin tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Yapılan incelemede Bankada bulunan bankamatiklerin merkezlerine pazar günü içlerinde para kalmadığı mesajı gönderdiği ancak gelen personelin kapıyı açamayınca "Kapı bozulmuş" tutanağı hazırlayarak soygunu fark etmeden ayrıldıkları öğrenildi.

SOYGUN BİR GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Banka çalışanları, 8 Ocak Pazartesi günü içeri girdiklerinde sistem odasına giremeyince çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren çalışanlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sistem odasını tavanı delindiği ayrıca ATM'lerin olduğu bölüme başka bir duvarda delik açılarak geçildiği görüldü. Soygunun duyulmasının ardından polis alarma geçti. Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin, saat 20.00. sıralarında bankaya soygun için girdiğini saat 00.15 de ise dışarı çıktıkları belirlendi.

800 KİŞİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinde bankanın olduğu sokağa iki gün öncesinden bırakılan gri bir minibüsü fark etti. Bunun üzerine Türkiye geneli banka soygunlarına karışan 800 şüphelinin bilgileri tarandı. Bunlardan 200'ünün İstanbul'da olduğu belirlendi. Son olarak polis çemberi daraltarak ailesinde gri renkli minibüs bulunan 3 şüphelinin ismine ulaştı.