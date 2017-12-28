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İstanbul'da fuhuş çetesi operasyonu: 14 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 16:00 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta başlayan operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden kalan 14'ü de adliyeye sevk edildi. 56 GAYRİMENKUL, 8 ARACA EL KONULDU Liderliğini Hakan A.'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütünün çeşitli ilçelerde masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 iş yerine operasyon düzenlenmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan A.'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarmasının ardından üzerine kayıtlı bulunan 56 gayrimenkul ve 8 araca el koydu.Gözaltına alınan 14 şüpheli, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'Fuhuşa teşvik', 'Fuhuşa yer temin etmek', 'Fuhuşa zorlamak', 'Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma', 'Cinsel Saldırı', 'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından adliyeye sevk edildi.11 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTIÖte yandan, 12 kişi daha önce adliyeye sevk edilmiş, 1 kadın tutuklanırken, çoğu kadınlardan oluşan 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

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