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İstanbul’da fuhuş operasyonu:çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 06:38 | Son Güncelleme

Fatih Aksaray’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alınırken fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray’daki eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarını aldı.

İstanbul’da fuhuş operasyonu:çok sayıda gözaltı var

Fatih Aksaray’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alınırken fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray’daki eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler 3 aylık takip sonucunda Aksaray’daki 47 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adresteki baskında aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.

Kadınları fuhuşa zorlayan 40 kişi gözaltına alındı
Kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 23 gece kulübü ve otel mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuşa zorlanan kadınlar Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da fuhuş operasyonu:çok sayıda gözaltı var

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