İstanbul’da gaspçılar süs köpeğini çaldılar

Esenyurt’ta güpegündüz polis süsü vererek bir eve giren gaspçılar, ev sahibinin ellerini ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra 2 bin lira para, cep telefonu ve “Paşa” ismindeki süs köpeğini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdığı olayda şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Olay, 12 Mart Pazar günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şahıs gündüz saatlerinde otomobille girecekleri binanın önüne gelerek aracı park etti. Şahıslar ardından binanın içerisine girerek tekstilci Ö.U.’nun(48) kapısını çaldı. Kendilerine polis süsü veren hırsızlar, bir anda ev sahibinin üzerine çullandı. Silah zoruyla ellerini ve kollarını koli bandıyla bantladılar. Ardından da 2 bin lira, cep telefonu ve Pekinez cinsi “Paşa” isimli süs köpeğini çaldılar. Şahısların binaya girdiği ve köpeği çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Paşayı da çaldılar
Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, şahıslar otomobil ile binanın önüne geliyor. İçeriye giren şahıslar ardından daireye giriyor. Dairede ev sahibini gasp eden şahıslar daha sonra süs köpeğiyle evden ve binadan çıkıyor. Geldikleri araca binen gaspçılar kaçıyor.
Suç makinesi şahıs köpekle yakalandı
Olayın ardından ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların eşkalini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahıslardan birinin emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan İbrahim E. (29) olduğu belirlendi. Şahsın adresini tespit eden polis, Arnavutköy’de kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, köpek de sahibine teslim edildi.
Şubedeki işlemi tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afrin'den sonra Tel Rifat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum