İstanbul'da güvenlik önlemleri

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'da 26 bin 174 polis görev yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kapsamında İstanbul genelinde görev yapan 26 bin 174 polisin 8 bini Maltepe'de, 6 bin 500'ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş 'ta görevlendirildi. 85 TOMA, 12 shortland ile 55 zırhlı araç da çeşitli noktalarda konuşlandırıldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter de İstanbul'u havadan gözetliyor.
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