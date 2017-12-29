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İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 12:26 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü, kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için de çalışma başlatıldı. (DHA)

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çatışma Esenler istanbul

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
HELAL OLSUN KUYUMCUYA DEVLETİN YAPAMADIĞINI YAPMIŞ..SOYGUNCUYU ADAM YERİNE KOYUP KUYUMCUYA CEZA VERMEZLER İNŞ.
develet adaleti ve savunmayı sağlayamayınca vatandaş kendi adaletini ve savunmasını yapıyor artık..
kuyumcuları bu derdinden kurtarmak gerek adamların her an ölüm riski var
kuyumcuyu suçlu tutup cezaevine koyarlar kesin
@askmeh kuyumcu ölmüş
ellerine sağlık kesin hırsız yabancı uyrukludur
DEVLETİME ARZ EDİYORUM, LÜTFEN EVE VEYA İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLARI ÖLDÜRME YETKİSİNİ VERİN. POLİSİ BEKLEMEK ÇOK MANTIKSIZ. SİLAHLI OLSUN YA DA OLMASIN ADAM EVİME HIRSIZLIK YAPMAYA GİRMİŞSE ÖLDÜREBİLMEM GEREKİYOR.
@cahil_avcisi_1930 hırsızlar devletin koltuklarında oturuyor. her dakika evimizde iş yerimizde. soymadık bir yerimizi bırakmadı ki hükümet. maaşa %4 geri kalan herşeye %30 zam. hırsızı vurmak istiyorsan ankara meclis akape sıraları. git vur.
ölmüş kuyumcu ölmüş haberii iyi okuyun. ALLAH ailesine sabır versinn üzücü haber
ülkede hırsızlığın cezası yok ki. sağolsun hırsız fetöcü pkk lı çözümcü hükümet onu da suç kapsamından çıkardı.
VURUN GEBERTIN SEREFSIZI KAZANMSK KOLAYMI PARAYI
Aloooo kuyumcuda ölmüş
ÇOK ALIŞTI BU MİLLET İNSANLARI YARGILAMADAN İNFAZ ETMEYE.ULAN SİZ NE HAKLA ADAMA TEKME ATIYORSUNUZ? SİZ NESİNİZ?VERİN YARGIYA O HALLEDER.AMA 17 TEMMUZDA DA AYNI OLAYLAR YAŞANDI.NASILSA KANUNDA VAR ARTIK.
helal olsun kuyumca imiş... yazıklar olsun, bu devlete ki suçlular cırıt atıyor ve olan mağdurlara oluyor
Kuyumcu ölmüş, hapse falan giremez yani
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