İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü, kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.
Yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA
Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için de çalışma başlatıldı. (DHA)
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