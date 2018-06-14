HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da "Huzur arife" denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi “Huzur Arife"  denetimi yapıldı.

İstanbul'da "Huzur arife" denetimi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi “Huzur Arife" denetimi yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde Ramazan Bayramı öncesinde 154 farklı noktada denetim yapıldı. "Huzur Arife" adı verilen denetimde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla gerçekleştirildi. Şüpheli kişilere yönelik olarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan kişilerin el çantaları, valizler ve araçları da arandı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da İstanbul'da

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralıManisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
TIR takla attı: 1 ölü 1 yaralıTIR takla attı: 1 ölü 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.