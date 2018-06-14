Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi “Huzur Arife" denetimi yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde Ramazan Bayramı öncesinde 154 farklı noktada denetim yapıldı. "Huzur Arife" adı verilen denetimde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla gerçekleştirildi. Şüpheli kişilere yönelik olarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan kişilerin el çantaları, valizler ve araçları da arandı.

