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İstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 39 ilçede 200 noktada çok sayıda polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

İstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kuruldu

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 39 ilçede 200 noktada çok sayıda polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kurulduİstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kurulduİstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kurulduİstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kuruldu

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