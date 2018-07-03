HABER

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen kanser, Parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen kanser, Parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri bir ihbar üzerine Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bir otomobile önceki gün operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda otomobilde yasadışı yollardan yurda sokulduğunu değerlendirdiği kanser, Parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi. Kaçakçılık polisleri otomobilde bulunan 45 yaşındaki şüpheli K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ele geçirilen ilaçlardan aldıkları numuneleri incelenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi. Gözaltına alınan K.A. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı. Şüpheli K.A.'nın ilaçları 300 lira ile 10 bin lira aralığında piyasa fiyatlarının altına sattığı iddia edildi.

İLK 6 AYDA 1 MİLYON 362 BİN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 6 ayı boyunca 1 milyon 362 bin 017 hap ele geçirirken, 36 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildiİstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildiİstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildiİstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 27 bin 527 hap ele geçirildi

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldıUfuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı
Sigorta primi yalanı ile 1 milyon liralık vurgunSigorta primi yalanı ile 1 milyon liralık vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.