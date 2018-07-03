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İSTANBUL'DA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU: 27 BİN 527 HAP ELE GEÇİRİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI İstanbul DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen kanser, parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi.

Çağatay KENARLI İstanbul DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen kanser, parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri bir ihbar üzerine Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bir otomobile önceki gün operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda otomobilde yasadışı yollardan yurda sokulduğunu değerlendirdiği kanser, parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi. Kaçakçılık polisleri otomobilde bulunan 45 yaşındaki şüpheli K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ele geçirilen ilaçlardan aldıkları numuneleri incelenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi. Gözaltına alınan K.A. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı. Şüpheli K.A.'nın ilaçları 300 lira ile 10 bin lira aralığında piyasa fiyatlarının altına sattığı iddia edildi. İLK 6 AYDA 1 MİLYON 362 BİN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 6 ayı boyunca 1 milyon 362 bin 017 hap ele geçirirken, 36 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Görüntü Dökümü ---------- -Sergiden görüntü -İlaçlardan görüntü -İlaçlardan detay görüntüler -Genel ve detaylar

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