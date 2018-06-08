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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir depodan şehrin çeşitli noktalarına kaçak sigara sevk edilecegi bigisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığını belirlediği bir depo çevresinde gizlenerek fiziki takip yapmaya başladı. Ekipler işyerini takip ederken, deponun önüne yanaşan bir TIR ve kamyona sigara yüklendiğini belirleyerek 2 Haziran’da baskın düznledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, TIR ve kamyondaki kaçak sigaralara el koyuldu.

480 BİN PAKET

Kaçakçılık polisleri el koyduğu sigaraların sayımında 480 bin paket olduğu belirledi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyon lira olan olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

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