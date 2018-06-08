İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir depodan şehrin çeşitli noktalarına kaçak sigara sevk edilecegi bigisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığını belirlediği bir depo çevresinde gizlenerek fiziki takip yapmaya başladı. Ekipler işyerini takip ederken, deponun önüne yanaşan bir TIR ve kamyona sigara yüklendiğini belirleyerek 2 Haziran’da baskın düznledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, TIR ve kamyondaki kaçak sigaralara el koyuldu.
480 BİN PAKET
Kaçakçılık polisleri el koyduğu sigaraların sayımında 480 bin paket olduğu belirledi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyon lira olan olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(FOTOĞRAF)
Muharrem İnce'ye bir suç duyurusu daha!
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum