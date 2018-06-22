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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 03:26 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye'de kaçak bir sigara imalathanesine yaptığı operasyonda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara ve tütün ile sigara imalatında kullanılan makineler ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye'de kaçak bir sigara imalathanesine yaptığı operasyonda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara ve tütün ile sigara imalatında kullanılan makineler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce belirlenen adreslere kaçak sigara operasyonu düzenledi. Bu kapsamda Necip Fazıl Mahallesi Yiğitler Sokak'ta bulunan bir işyerine saat 01.30 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonda kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara paketleri ve tütün ile sigara imalatında kullanan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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