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İstanbul’da kaçırılıp tecavüz edilen genç polis tarafından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Esenler’de kaçırıldıktan sonra ailesinden fidye istenen ve tecavüze uğrayan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu genç, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Esenler’de kaçırıldıktan sonra ailesinden fidye istenen ve tecavüze uğrayan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu genç, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, gencin kavuşma anı ise kameralara yansıdı.
Avrupa gitmek isteyen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Ş.E., kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. Esenler’de bir apartmanın bodrum katında ev tutarak yaşamaya başladı. Avrupa’ya gitmek için gün sayan genç, geçtiğimiz 22 Şubat’ta semtte yürüdüğü esnada kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldı.

Ailesinden 50 bin dolar fidye istediler
Genci kaçıran şahıslar, Suudi Arabistan’da çalışan ağabeyini arayarak 50 bin dolar fidye istedi. Ancak yeterince parası olmadığını ifade eden ağabey, kardeşinin bırakılması için şüphelilere 6 bin dolar para gönderdi. Ancak şüpheliler gencin ailesini arayarak tekrar fidye istedi. Bunun üzerine aile şahıslara 40 bin dolar para gönderdi. Buna rağmen şüphelilerin genci serbest bırakmaması üzerine ailesi Türkiye’de yüksek mühendis olan akrabası F.B.K.’yı arayarak yardım istedi. Ailenin akrabası da geçtiğimiz 10 Mart günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayette bulundu.

Polis operasyonuyla kurtarıldı
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi, gencin kaldığı evdeki arkadaşlarını sorguladı. Pakistanlıların kaldığı evleri de incelemeye alan polis, yaptığı takipler sonucunda Pakistan uyruklu Rızvan Khan (23) ve Fuad Ali’yi (26) gözaltına alınırken, Ş.E. isimli genç de kurtarıldı.

Tecavüze uğramış, ev arkadaşı planlamış
Yapılan araştırmada polis, Ş.E.’nin ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amn’nın da (25) olayın planlayıcısı olduğunu tespiti etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu Ashvan Muhammed Amn isimli şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan kaçırılan gencin şüpheliler tarafından tecavüze uğradığı öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından genç, akrabaları olan F.B.K.’ya teslim edilirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Pakistan polisinden İstanbul polisine teşekkür notu
Pakistanlı genci kurtarma operasyonunu öğrenen Pakistanlı bir polis şefi de İstanbul Polisi’ne bir not yazdı. İstanbul Polisi’ne teşekkür eden polis şefinin kaleme aldığı notta, "Herkese iyi görevler ve vazifeler dilerim. Ülkemin kayıp bir vatandaşını kurtarmak adına gösterdiğiniz çaba ve uğraş için, bana gösterdiğiniz sabır ve saygı için, elinizden gelen yardımı esirgemediğiniz için, aynı ülkeden olmasak da beni de kendiniz gibi görüp kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahakine, daha güzel bir şekilde karşılaşmak ve sizlere gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur" ifadeleri yer aldı.

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