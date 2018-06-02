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İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D. (17), Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B. (14) Tokat’ın Zile ilçesinde bulundu.

İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

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