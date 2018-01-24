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İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Avcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasını 13 yaşındaki kızı ile birlikte öldürdü. Cesedi iki gün saklayan ve üzerine beton döken kadın ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Avcılar Ambarlı'da meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı B, 13 yaşındaki kızı S.B. ile birlikte şiddet gördüğü uyuşturucu bağımlısı eşi Alper B.'yi evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurarak öldürdü. Eşinin cansız bedenini yorgana saran kadın, yatak odasında öldürdüğü eşinin cansız bedenini sakladı. Olaydan iki gün sonra tekrar odanın kapısını açan Nazlı B., kızının da yardımıyla evinin altında bulunan iş yerinin kuyusuna eşinin cansız bedenini atıp üzerine çimento döktü. Dün gece saatlerinde iş yeri kuyusunda ceset bulunduğu ihbarını alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı ihbar alıp olay yerine gitti. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Büro dedektifleri olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

CİNAYET SİLAHINI YATAK ODASINDAKİ DOLABA SAKLAMIŞ

Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında ise evde bir miktar uyuşturucu ile birlikte kadının olayı gerçekleştirdiği silahı yatak odasındaki dolapta buldu. Ayrıca kadının söylemesi üzerine yatak odasında bazanın altına bakan ekipleri Alper B.'ye ait 2 adet pompalı tüfeği de bularak el koydu.
Cinayeti işleyen anne ve kızı, Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
artık insanlar kendi adaletlerini sağlıyorlar..bireysel silahlanmanın ve ülkedeki adaletsizliğin kötü sonuçları
vah vah uyuşturucu bağımlısı ölmüş diye hemen polisi aramış *duyarlı* vatandaş. kadın ve çocuk şiddet görürken niye aramadın bre zındık?
MÜSLÜMAN TOPLUMDAN İNSAN MANZARALARI .
elhamdülillah... Allah'ım toplum resmen cinnet halinde...
cinayet işleyen kadınlara destek verirseniz ve salı verirseniz olacağı budur.Erkek öldürünce müebbet kadın öldürünce serbest yada 2-3 yıl sonuç gayet doğal Ülkemizde şiddete karşıyız ama şiddeti sadece erkekler değil kadınlarda yapıyor sadece güç olarak değil şiddet sadece güce dayalı değildir.
BİZE AZ BİLE VERİYOR BELAYI ALLAH DAHA BÜYÜK BELALAR SIRADAAA
Bir ailede şiddet varsa, adalet olmadığı içindir. Her olayda direk kadın mağdurmuş gibi gösterilmeye çalışıldığı sürece, aile içi şiddet artarak devam edecektir.
GERÇEKTEN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDİY SE ELİNE SAĞLIK MAHALLEDE ŞEHİRDE ÜLKEDE DAHA ÇOK VAR SIRADAKİ GELSİN ARTIK BU KADIN BU MESELENİN ÇÖZÜMLEYİCİSİ OLDU VERİN BİLGİLERİ ELİNİ BULAŞTIRMIŞKEN BİTİRSİN MESELEYİ KÖKTEN
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