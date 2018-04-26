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İstanbul’da Kurt Kapanı-16 operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi. Karadan, havadan ve denizden tüm giriş ve çıkışların tutulduğu 150 noktada ekipler, araçları didik didik arayıp vatandaşların GBT’lerini sorguladı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesiyle kent genelinde Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi. Karadan, havadan ve denizden tüm giriş ve çıkışların tutulduğu 150 noktada 2 bin polis ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada ekipler, asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, denizyolu ve havayolu ile İstanbul’a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, mekan ve iş yerlerinde yapılan aramaların yanı sıra araçlar da didik didik arandı. Beşiktaş İskele’de yapılan denetimde Azerbaycan plakalı ve milletvekili aracı olduğu öğrenilen bir otomobile izinsiz çakar kullanımından ceza kesildi.
Ekiplerin denetimi sürüyor.

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