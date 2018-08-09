İstanbul'da kurt kapanı 21 denetimleri

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde 2 bin 400 polisin katılımıyla; havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri havadan, deniz polisi de denizden destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği; 174 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla gerçekleşen Kurt Kapanı-21 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Özel harekat polisleri de denetimler noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve detektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda, denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıyor.

Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve otobüsler durduruldu. Otobüsün bagajları detektör köpekleriyle arandı.

Denetimler 15:00 da başlayıp 16:00 da son buldu.