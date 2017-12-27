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İstanbul'da "Kurt kapanı13" denetimi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 15:27 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL genelinde polis denetimi yapılıyor.

"Kurt Kapanı 13" adlı denetimin yapıldığı yerlerden biri de Atatürk Havalimanı'ydı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken aramalara dedektör köpekler de katıldı. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katında havalimanı şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada da şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar, narkotik köpeği eşlinde arandı.

(FOTOĞRAF)

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