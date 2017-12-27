Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL genelinde polis denetimi yapılıyor.
"Kurt Kapanı 13" adlı denetimin yapıldığı yerlerden biri de Atatürk Havalimanı'ydı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken aramalara dedektör köpekler de katıldı. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katında havalimanı şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada da şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar, narkotik köpeği eşlinde arandı.
(FOTOĞRAF)
17 yıldır tuvalete gitmiyor!
Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz
Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!
Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!
Soğuk bile onları durduramadı!
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum