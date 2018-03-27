İstanbul’da Nevruz kutlamalarında terör propagandası yapan 28 kişi tutuklandı

İstanbul’daki Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 zanlıdan 28’i tutuklandı.
Adli kaynaklara dayanan bilgilere göre; İstanbul Bakırköy’deki Halk Pazarı’nda 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 28’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 45’i ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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