HABER

- İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı.

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Saat 01.00 sıralarında Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilçede 19 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Örgüt tarafından önem atfedilen günler arasında bulunan 21 Mart Nevruz Kutlamaları öncesi ilimiz genelinde korsan gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün gençlik yapılanması içiresinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 16.03.2018 günü ilimiz 8 ilçede 19 farklı adrese yapılan eşzamanlı operasyonlarda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir" denildi.

(FOTOĞRAF)

YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.