- İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 11 gözaltı

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Saat 01.00 sıralarında Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilçede 19 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Örgüt tarafından önem atfedilen günler arasında bulunan 21 Mart Nevruz Kutlamaları öncesi ilimiz genelinde korsan gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün gençlik yapılanması içiresinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 16.03.2018 günü ilimiz 8 ilçede 19 farklı adrese yapılan eşzamanlı operasyonlarda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir" denildi.
(FOTOĞRAF)
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