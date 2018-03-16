İstanbul’da nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul’da daha önceden belirlenen adreslere nevruz öncesi operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 19 adrese girildi. Operasyonda terör örgütüne destek verdiği iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Ekipler evlerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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