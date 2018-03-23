İstanbul’da okul önünde polisten sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Denetim kapsamında Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde uygulama noktası oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve şoförler asayiş açısından denetlendi. Sivil ekipler okul çevresinde şüpheli gördükleri şahısları sorgulayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Uygulama sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamanın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.