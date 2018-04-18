İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 27 gözaltı

Silahla yaralama, yağma, tehdit, mala zarar verme ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara bulaştıkları iddia edilen hasım iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Beyoğlu’nda 2 hafta önce gerçekleşen kahvehaneye yönelik silahlı saldırı olayının failleri olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde 55 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, hasım iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu öne sürülen 27 şüpheli yakalandı.

Hasım örgütlerin hakimiyet kavgası

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Beyoğlu bölgesinde eyleme karışan hasım iki ayrı organize suç örgütü elemanlarının husumeti nedeniyle çok sayıda suça karıştıkları ileri sürülen 39 şüpheliyi tespit etti. Organize polisi, yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla ilk olarak liderliğini H.Y. isimli şahısın yaptığı suç örgütüne üye 19 şüpheli şahısa ait 26 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.