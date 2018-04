İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 27 gözaltı

Her iki taraftan 6’şar şüpheli firarda

Güvenlik güçlerince bu grubun karşısındaki hasım örgüte yönelik bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elebaşılığını B.Y. isimli şüphelinin yaptığı organize suç örgütüne üye 20 şüpheli şahısa ait 29 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Bu grubun 13 farklı eylemini tespit eden polis, her iki taraftan firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Beyoğlu’nda silahla kahvehane tarayan failler

Organize suç örgütü üyelerinin, 2 hafta önce Beyoğlu Fetihtepe’de hasım gruba ait olduğu öne sürülen bir kahvehaneye yönelik silahlı saldırının failleri olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan iki hasım suç örgütü üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.