İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 27 gözaltı

Silahla yaralama, yağma, tehdit, mala zarar verme ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara bulaştıkları iddia edilen hasım iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Beyoğlu’nda 2 hafta önce gerçekleşen kahvehaneye yönelik silahlı saldırı olayının failleri olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde 55 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, hasım iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu öne sürülen 27 şüpheli yakalandı.
Hasım örgütlerin hakimiyet kavgası
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Beyoğlu bölgesinde eyleme karışan hasım iki ayrı organize suç örgütü elemanlarının husumeti nedeniyle çok sayıda suça karıştıkları ileri sürülen 39 şüpheliyi tespit etti. Organize polisi, yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla ilk olarak liderliğini H.Y. isimli şahısın yaptığı suç örgütüne üye 19 şüpheli şahısa ait 26 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Her iki taraftan 6’şar şüpheli firarda
Güvenlik güçlerince bu grubun karşısındaki hasım örgüte yönelik bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elebaşılığını B.Y. isimli şüphelinin yaptığı organize suç örgütüne üye 20 şüpheli şahısa ait 29 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Bu grubun 13 farklı eylemini tespit eden polis, her iki taraftan firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
Beyoğlu’nda silahla kahvehane tarayan failler
Organize suç örgütü üyelerinin, 2 hafta önce Beyoğlu Fetihtepe’de hasım gruba ait olduğu öne sürülen bir kahvehaneye yönelik silahlı saldırının failleri olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan iki hasım suç örgütü üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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