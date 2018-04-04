İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yağma’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ticari işletmelerin alacak-verecek konularına müdahale etme’ gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 36 şüphelinin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş’ta belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İ.’nin de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 202 adet çeşitli çapta fişek ve bir adet heykel ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.