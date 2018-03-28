İstanbul’da oto hırsızlarına nefes kesen operasyon

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde girdikleri 15 evden hırsızlık yapan ve 6 araç çalan şüpheliler, yaşanan kovalama sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yapılan operasyon ile gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 13 Şubat günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar gece saatlerinde Maltepe’de bir eve girdi. Şahıslar evde hırsızlık yaptıktan sonra otomobil anahtarını alarak aracı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, seyir halinde olan şahısları takibe aldı.

Aracı polisin üzerine sürdü

Takip edildiklerini fark eden hırsızlar kalmamaya başlayınca polis ekipleri ile aralarında kovalama başladı. Bağcılar’a kadar süren kovalama sonucunda şahıslar kaza yaparak durdu. Hırsızları takip eden polis ise önlerine kırdı. Polis memuru M.B. tam araçtan ineceği esnada aracı süren hırsız, memuru araç kapısında sıkıştırdı. Bacağından yaralanan polis hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Memurun diz kapağının kırıldığı ve platin takılacağı öğrenildi.

Özel harekat polislerinden nefes kesen operasyon

Olay sonucunda ise Cenap A. yakalanırken, diğer 2 şüpheli kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, olay günü araçta bulunan Onur O.’nun (21) yerini tespit etti. Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis Onur O.’yu ve F.T.’yi (17) gözaltına aldı. Nefes keden o anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Onur O.’nun emniyette 14 adet suç kaydı olduğu, bunların 7’sinden ötürü de arandığı, evde yapılan aramada çelik yelekler, çalıntı ve sahte plakalar, kol saatleri, 4 adet tabanca ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.