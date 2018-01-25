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İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 37 saniye önce

İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi. Gaziyi otobüsten indiren sürücü ardına bakmadan ilerlerlerken otobüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yağmurlu havada otobüsten indirilen gaziden özür diledi ve sürücü hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Bir açıklama da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi...

Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde iddiaya göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

'İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET'

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği dikkat çekiyor. Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği, duruma tepki gösteren sürücünün ise “İstediğin yere git şikâyet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği duyuluyor.

'PARAN YOKSA, PARAM YOK DE'

Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye "Paran yoksa, param yok de" dediği duyulan görüntülerde gazi de, "Benim hakkım var" yanıtını veriyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor. Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

İETT’NİN SİTESİNDE ÜCRETSİZ

Çift katlı otobüs şoförü, gaziyi ücretsiz kartıyla binmesine izin vermezken, İETT’nin sitesinde çift katlı otobüslerle ilgili tarifenin yer aldığı bölümde hatlar ve ücretler sıralanıyor. Sayfadaki bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ne giden iki çift katlı otobüs bulunuyor. Bunlar tartışmanın yaşandığı 36YM hattındaki otobüste var. Üç maddelik açıklamanın altında ise geçersiz ücretsiz kartlarla ilgili bilgi yer alıyor. Ücretsiz kartlarda şöyle sıralanıyor: PTT, Gazi ve Gazi Ailesi, Milli Sporcu, Vazife Malülü ve Ailesi, Sarı Basın, Şehit Eşi ve Ailesi, Dul ve Yetim.

İETT GAZİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.01.2018 tarihinde Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir" denildi.

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Sürücü hakkında yasal işlem başlatılacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı."

BAKANLIK GAZİYE ULAŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, olaya maruz kalan gazimiz ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir" denildi.

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Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımız için maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yapan Bakanlığımız, ulaşım konusunda da vatandaşlarımıza gereken desteği vermektedir. Bakanlığımız ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında toplam 112 milyon 500 bin TL ödeme yapmıştır. Yaşanan olayda gazimize yapılan muameleyi asla kabul etmediğimizi ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Gazilik rutbesi neye gore veriliyor. Bizde askerlik yaptık teröris izi sürdük Çatışmaya girdik biz gâzi değilmiyiz?
Belli oranda yaralanman gerekiyor.
@idgs43 sen bu kafayla aha işte burada yorumcu olmuşsun
o otobuste hep hayvanlarmı vardı, o gazımıze yardım edecek hıc ınsan yokmuydu,
@7uyuyanlar08 asıl mesele insanların yardım edip etmemesi değil şoför alçağının bu şekilde davranmasının altındaki nedendir. bu durum akapeye ve onun kadroları ile alakalıdır. akape gitmedikçe bu ülkeye hiç bir zaman huzur gelmeyecektir.
@7uyuyanlar08 ,sen olsan darmadağın ederdin o şoförü değilmi?
@omniaci senin akpartiyle sorunun ne aci gelen ne sana? sen olsan kimin gelmesini isterdin başa ?? sana göre kim gelirse iyi bişey yapacak ülkeye? sen madem çok biliyorsun siyasete girde görelim faydanı aci bey.
gelde bu memlekete hizmet et şehit ol gazi ol..ulan adam senin o otobüsü kullanman için canını ortaya atmış gazi olmuş neden sen evine rahat rahat ekmek götüresin diye..be şerefsiz o kazandığın paralar haram zıkkım olsun boğazında düğümlensin senin..bunlarda naıl bir vijsan vardır kardeşim.yaşlı sakat mahluller de aynısını yapıyorlar
Bu otobüste men edilmezse trafikten yazıklar olsun.
Şu halk otobüsü şoförlerine ciddi derecede insan ilişkileri ile ilgili eğitim şart,hele bir de gaziye yapılan bu saygısızlık kabul edilemez! Otobüste gazinin durumunu görüp yardım etmeyenlerde kendinden utansın,pislik herifler
bu vatan hainini bundan böyle o otobuste çalıştıran da haindir.
Bu ülke için değil; bu ülkenin toplumu için kahraman olmaya değmez.
gazilik nasıl veriliyor demiş adam yahu...eğer askerde yaralanırsan veya uzuv kaybı yaşarsan hakedersin...
@1903zafer1903 şu begenmeyen neye begenmedi acaba ?
Bende 65 yaş üstü ücretsiz kart kullanıyorum otobüs şoförlerinin hareketlerinden içinden küfür ettiklerini biliyorum yazıklar olsun.
@ismailcetin33 Bencede Yazıklar olsun..! Ancak Çok ülkenin bütçesi kadar bütçesi olan belediye Bu binişler için Özel halk otobüslerine bir miktar ödeme yapsa.Onlarda 65 üstünden azda olsa kazansa ve Ortam normalleşse daha iyi olmazmı.?
Otobüste 1 tane adam yokmuydu?
ŞÖFÖR HAKLI.PARAN YOKSA SORUN DEĞİL DİYO VE BU ARAÇTA GEÇMİYOSA PARASINI VER NE BIDI BIDI YAPIYON
@edmr11 sende o otobüsün ikinci şöförüsün sanırım... mesele para meselesi değil diyor hakkım diyor duymuyormusun ....
benim anlamadığım o kart nasıl geçmiyor otobüste.
Bu şoförün memleketinide açıklasınlar.
15 temmuzun çakma gazisiyse dogru yapmış parmağim incidi diyene gazi unvani verildi maaş baglandı
Sen vatanın için gazi ol otobüse bile bindirilme. Suç ne sende ne bu otobüs şöföründe suç sizleri otobüslere bindirecek duruma düşüren devlette. Milyon dolarlık ihaleler rüşvetler goygoylar saatler makam arbaları saraylar yerin dibine batsın.
gaziyim demiş yalan söyleyecek hali yok ...devlet gazi ünvanını vermiş mi bu adama ..vermiş.. devletin arabası herkesin arabasıdır. sen kartı olmazsa da parası olmazsa da onu indirmeyecektin yağmurda ...insanlığın bittiği yerdeyiz ..
bu kadar ucuz adice habercilik olmaz suçu otobüs şöförune atmak bu kadarmi kolay vatandaş gelir kartı okutur akbil cihazı okursa okur okumazsa şoförün yapacağı birşey yoktur okumayanin ne kartı olduğunu bilmez . Sebebini de gariban şöföre soramazsin birde sanki otobüsten atmış numarası hiç yakışmamış her vatandaşa yaptığı gibi yoksa paran geç demiş sadece yazıklar olsun milli duyguları şugünlerde zedelediğini için
Şoför haklı kart geçmiyorsa geçmiyordur. Adamın tek dediği de bu. Şoför paran yoksa bin diyor. Gazi param var ama ben gazi kartımla ücretsiz binmek istiyorum diye diretiyor. O zaman derdini gidip belediyeye ve devlete anlatacak... Özel halk otobüsleri amme hizmeti yapmıyor. Asıl sorun amme hizmeti yapması gereken belediyelerde ve devlette. SOSYAL devlet diye bir anlayış vardı. HATIRLADINIZ MI?
otobüsler milyonlarca can taşıyor ve bakıyorum şöförlerin yarısı hepsi demiyorum cahil serseri kendini bilmez insanlar bunlara bakıp denetleyen yokmu
yahu şöför diyorki paran yoksa sıkıntı yook götürüürüm diyor fakat bu araçta geçmiyor diyorr demekki gerçekten geçmiyor kusura bakmayın ama adamda az değil indir benii diğe diretiyor sonrada video ya çekiyor hiç az değil söylim size.
Taksi,otobüs,minibüs,kamyon farketmez. Bu araç şoförlerinin çoğu kamu hizmeti yapabilecek kapasitede değil.Otobüs kullananlar kısmen eğitilmiş kişiler,ama diğerleri Allah muhafaza.Kahvede boş oturan adam geçiyor direksiyonun başına,çoğunun o araçta çalışma izni yok.
gazi kurşun yiyen askerdir.ölseydi şehitlik mertebesine ulaşacaktı.BELLİ ORAN NEDİR BİRADER AKLINA ŞAŞAYIM SENİN . HALK OTOBUS ŞÖFÖRÜ YOLCUYA İNSAN OLARAK BAKMAZ 2.5 TL OLARAK GÖRÜR .İNSAN OLARAK GÖRSEYDİ DURUM FARKLI OLURDU ZATEN.GAZİYE 2.5 TL NİN ORANI DİYORSUN YUUUUUUH DİYORUM.VATAN İÇİN CANINI HİÇE SAY KEFERE SANA BELLİ ORAN DESİN ŞOFÖR BURDA GEÇMİYOR DESİN SİZ HANGİ MİLLETTENSİNİİİİZ......
sahte müslümanlar hep böyle davranıyor.
Gaziliğin manasını anlamını idrakten yosun otobüs şöförü ya cahil ya teröristlerle akrabalığı var.
@4you4me aynen katılıyorum kesin bi akrabalık var
millette bir klavye kahramanlığı böyle birşeyle karşılaşsalar kimsenin gıkı çıkmıyor neme lazım millet olmuş herkes
@aartunc ne oldu gocundun mu orada olaydında o zaman şöförle kavga edip gazinin hakkını savunsaydın asıl sen klavye kahramanlığı yapma ibine
İnsanları linç etmeyi Ne kadar Seviyorsunuz öyle Maşallah..!İstanbulda Çift katlı Tüm otobüslerde Tüm Ücretsiz kartlar geçersizdir..! İki Lafta Belediyeye edin Bu Otobüslerde bu kartlar kullanılabilsin Normal ücretin yarısını İETT Ödesin Mesala..Bu arada Şöförün tavrı hoş değil ancak gazide Resmen şov peşinde
bu kartlar sadece byaz plakalı 2 katlı otobüslerdede geçerli onun dışındaki normal siyah plakalı halk otobüslerinde geçmez bende engelli olarak binemiyorum anlaşmaları yok cmlarda kağıt var ücretsi kartlr ve indirimliler geçmez diye haberin yarısı yalan gazilerle engellilerin kartı aynı sadece gazilerinkinde gazi yazar geçiyor diye yalan söylüyorlar geçen halk otobüslerini söyleyim tüm mavi halk otobüslerinde ve otobüş aş erguvan renkli otobüslrde ve tüm belediye otobüslerinde geçerli şöför davasında haklı sorun dernekle İstanbul belediyesi arasında anlaşma yok
Sahte müslümanlar her işlerinde böyleler.
@genc.a ula ayağına taş takılsa müslümanlara küfrediyosunuz lanet olsun size
allah belanı versin snin şöför kere... bence o otobüs men edilmeli... o şöför ise devlet kurumlarına bile sokulmamalı... parası yok değil olay.. gazi benim hakkım var diyor iş para meselesi değil...
bu adamın işine son verilsin biz bu pis yaratığı görmek istemiyoruz kamu hizmet alanlarında..kesinlikle böyle kişilere men verilmelili bir daha kamusal hizmete dönemesinler..vicdansız
bak şimdi bu davar güvenliği için git afrinde canını koy gazi ol sonra otobüse almasınlar lan yazık bu ülke ne zaman bu hale geldi.dicem 15 senede bu hale geldi işte.
@awril_ei bu ülkede bir şey yok, kendini bir nane zanneden şoför müsvettesinin fazla bilmişliği, senin siyasetçiliğin gibi.!!!!!!!
izmirde bırak gazi ye normal vatandaşa böyle muamele yapmazlar işte aradaki fark bu
kasıtlı yapıyor gibi araştırılmalı pkk senpetitanı ola bilir eger öyle ise işten atılmalı mahkemeyede verilmeli
önce ne gazisi olduğunu öğrenmek gerek. 15 temmuz olayını istismar eden birçok kan emici yancısı var. biz de sokaklardaydık öyle ufak tefek şeyler için gazilik olmaz. Bu alınan maaşlar vede ücretsiz haklar çok yanlış. Yetim hakkıdır.
otobüsün içindekiler pkk lımıydı
İSTANBUL PARAYA TAPANLARIN ŞEHRİ OLMUŞ HÖŞGÖRÜ SIFIR
sınırdan gırıp cıkan ıngılız fransız kırmsı col kertnkelerıne daha cok deger verıo bu ulke dunyada kendı ulkesınde bu kdr dzulen bır mıllt yktur herhalde
Çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz;hatta her kamu otobüsünün ön,orta ile arka inme ve binme yerlerindeki koltuklarda şöyle yazar:"Çocuklu,yaşlı ve gazilere gerektiğinde terk edilecek alan...!bunun ne demek olduğunu çocukluğumuzda hepimiz ebeveynlerimize sormuşuzdur!!!!Gerçekten çok Çarıklı kurnazlığıyla paragöz ve çıkarlarımız doğrultusunda Cahil gibi görünmek isteyen bir toplumun ne azı nede çoğuyuz!Gazilerimize hatta malulen emeklilerimize bu hak para ile verilmedi...Kim anlar ki bunu!!!
Olayları taraf tutmadan değerlendirmemiz gerekir. ne alakası var partiyle bu olayın. benimde siyasi görüşüm farklı akp yanlısı değilim ama sürekli partileri ve başımızdakileri suçlayana kadar bizler neler yapıyoruz önce ona bakmalıyız. üzücü olmuş gerekli merciler üzerine düşeni yapmalıdır.
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