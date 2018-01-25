İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

Son Güncelleme 37 saniye önce YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 11:40 |37 saniye önce

İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi. Gaziyi otobüsten indiren sürücü ardına bakmadan ilerlerlerken otobüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yağmurlu havada otobüsten indirilen gaziden özür diledi ve sürücü hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Bir açıklama da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi...

Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde iddiaya göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi. 'İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET' Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği dikkat çekiyor. Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği, duruma tepki gösteren sürücünün ise “İstediğin yere git şikâyet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği duyuluyor.

'PARAN YOKSA, PARAM YOK DE' Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye "Paran yoksa, param yok de" dediği duyulan görüntülerde gazi de, "Benim hakkım var" yanıtını veriyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor. Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor. İETT’NİN SİTESİNDE ÜCRETSİZ Çift katlı otobüs şoförü, gaziyi ücretsiz kartıyla binmesine izin vermezken, İETT’nin sitesinde çift katlı otobüslerle ilgili tarifenin yer aldığı bölümde hatlar ve ücretler sıralanıyor. Sayfadaki bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ne giden iki çift katlı otobüs bulunuyor. Bunlar tartışmanın yaşandığı 36YM hattındaki otobüste var. Üç maddelik açıklamanın altında ise geçersiz ücretsiz kartlarla ilgili bilgi yer alıyor. Ücretsiz kartlarda şöyle sıralanıyor: PTT, Gazi ve Gazi Ailesi, Milli Sporcu, Vazife Malülü ve Ailesi, Sarı Basın, Şehit Eşi ve Ailesi, Dul ve Yetim. İETT GAZİDEN ÖZÜR DİLEDİ Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.01.2018 tarihinde Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir" denildi.