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İstanbul’da otobüste 403 bin lira gasp vak’asının planlayıcısı Adana’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da Aksaray İlçe Emniyet Müdürlüğü garajından yaklaşık 403 bin lira gasp edilmesi olayının planlayıcısı olduğu ileri sürülen zanlı, Adana’da 87 bin lira parayla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi.

İstanbul’da otobüste 403 bin lira gasp vak’asının planlayıcısı Adana’da yakalandı

İstanbul’da Aksaray İlçe Emniyet Müdürlüğü garajından yaklaşık 403 bin lira gasp edilmesi olayının planlayıcısı olduğu ileri sürülen zanlı, Adana’da 87 bin lira parayla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce İstanbul’un Aksaray İlçesinde bir otobüsten yaklaşık 403 bin liraya denk gelen 50 bin Euro, 44 bin 750 dolar gasp edildi. Bu olayın ardından 81 ile gasp zanlılarının yakalanması için talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri gasp olayının planlayıcısının Adana’da olduğunu tespit etti. Polis, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis zanlı Uğur D. isimli zanlıyı Döşeme Mahallesinde yakaladı. Polis zanlıyı emniyete götürürken evinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda evde 87 bin lira para ele geçirdi. Polis bir süre sonra İstanbul’a gönderilecek.

İstanbul’da otobüste 403 bin lira gasp vak’asının planlayıcısı Adana’da yakalandı

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