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İstanbul’da patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

İstanbul’da patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul’da patenli 3 gencin, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde bir otomobile tutunarak ilerlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen patenli gençler trafikte adeta tehlike saçtı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Trafikteki sürücülerin uyarılarını dikkate almayan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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