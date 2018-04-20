İstanbul’da PKK’nın gençlik koluna operasyon: 21 gözaltı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadı olarak gösterilen DGH’ya mensup aranan 27 şüphelinin yakalanması harekete geçti. Dün gece Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve PKK’dan gelen talimatlar doğrultusunda korsan gösteri ve yasa dışı eylemlere katıldığı tespit edilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çeşitli örgütsel doküman ve eylem talimatlarının da ele geçirildiği operasyonda yakalanan 21 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.