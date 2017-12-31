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İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 09:25 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu’ndaki İstasyon Durağı’nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Engelli adamın başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Engelli adamla tartışıp vurduğu iddia edilen Osman G. yaklaşık 1 km uzakta ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. Zanlının çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu’nda bulunan İstasyon Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haberverdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimliği öğrenilemeyen yaşlı adamın çevredeki parklarda uyuduğu bildirildi. Yaşlı adamdan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı. (DHA/AA)

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cinayet engelli istanbul Maltepe Sahil Yolu İstasyon Durağı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
devletin insanına verdiği değeri görün,adam hem yaşlı hem engelli ancak duraklarda yaşamaya çalışıyor,ne kadar yaşanırsa siz düşünün durakta!
Artik insanlar seytana tas cikarir hale geldi be pislik herif be hayvan engelli evsiz adam sana ne yapti da gittin canini aldin gucun ona mi yetti seni Allah kahretsin cok uzuldum zaten hayat vurmus zavalliya birde sokagin pislikleri zulmetmis suc makinasi birde bu adamlar neden dışarda bu nasil hak hukuk
@selin215 ben eminim ki bu insan kılıklı yaratık zavallı adamı sırf zevk için vurdu.
GÖRÜN ÜLKE NE HALDEE TEKERLİKLİ SANDALYEYE MAHKUM BİR İNSANIN KAFASINA ATEŞ EDİLİYOSA VAH BU ÜLKENİN HALİNE
çok hazin gelecek belki size ama olayla ilgili en mantıklı kurgu şu şekilde. Engelli birey daha fazla bu şekilde yaşamak istemediğini arkadaşına anlatmış olabilir. Arkadaşı da soğuk kış günlerinde sokakta yatmak yerine cinayet işleyip ceza evinde kalmayı yeğlemiş de olabilir. Yoksa durakta yaşayan engelli bir adamı öldürüp 1 km ilerde silahla yakalanmak hayatın olağan akışına uymuyor.
haberi duydugum anda icim acidi bugun gozlerim yasardi resmen. Insan yardimci olur haline uzulur bunlar elindekine goz dikip canindan ediyorlar adami siz nasil bir pisliksin sen, insan olamaz bunu yapan.
Bu engelli evsiz adamın oralarda ne işi var Bu Devletin bu insanlara bakacak yerleri yokmu? bildiğim var. Acaba bu adamı dilendirmek isteyenler mi vurdu.
SIKINTI YOK SIKINTI YOK UNUTULUR BURASI TÜRKİYE YAŞASIN RT.
Şu engelli yaşlı evsiz adamı 1000 küsür odalı sarayın 1 odasına yerleştirilmeyen saray ve anlayış olmasın daha iyi...
Garibanın ölümüde bir garip oluyor. ALLAH rahmet eylesin. Bu adamı devlet yetkilileri hiç sokakta görmedimi? Neden sahi çıkılmadı? 3 milyon Suriyeliye sahip çıkıyoruz ya. Birde sabah akşam engelliler üzerinden siyaset yapılıyor. YAZIK....
kimse kusura bakmasın ama genelimiz allah korkusundan uzat olunca malesef boyle olaylar normal oluyor dinen zayıflıyoruz buda bizi mechul bir sona götürüyor kimsenin haberi yok kendimize ceki düzen vermezsek sonumuz vahim...
Her haberde doktora öğretmene b.k atanlar. Sözüm ona görevden atacaksın diyenler hadi şimdi söyleyin suç makinesini sokaklara kim saldı, denetimli serbestlik şu bu derken artık hiç bir suçun cezası kalmadı. Bu keşmekeşliğin suçlusunu da bulun bakalım. Ama bi yeriniz yemez.
@cahil_detected 2016 yılında 30000 binden fazla bu vb.benzeri suçlar i olanları adlı kontrol neyse saldı bu hükümet savcı hakim polis asker yasayı uygular ama yasaları hükümetler çıkarır idam yalan oldu
ENGELLİ GARİBANIMIZA ALLAH RAHMET EYLESİN. EYYY DEVLET, EYYY HÜKÜMET, EYYY İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ (BÜTÜN BELEDİYELER ) BU SOĞUK VE YAĞIŞLI KIŞ GÜNLERİNDE SOKAKLARI, BANKLARI, DURAKLARI EV EDİNEN İNSANLARIMIZI, HELE DE ENGELLİLERİMİZİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ? BU VATANDAŞLARIMIZIN SURİYELİ PİSLİK, TERÖRİSTLER KADAR KIYMETİ YOK MU? BİR SIĞINMA EVİ YAPAMAZ, BUNLARI TOPLAYAMAZ MISINIZ? CANİNİN DE ALLAH BELASINI VERİR İNŞALLAH.
hırsızı katili içimizde rahatça geziyor işte adalet işte Türkiye
1 parkta bu havada yaşlı vede engelli bir kişi yaşamasını layık gören kim... onu korumak ve rahat yaşatmakla sorumlu kurum yok mu kemiğim etim kapı önlerinde can kayıp can kayıp ALLAH ım bu nasıl bir dünya bu nasıl bir ayıp .... 2 silah oyuncak değil bu ülke de herkese silah dagıtan sistem oldukça her önüne gelen sıkıldıkca daga taşa sallar bir kac ateş zaten halkın psikolojisi beter bu ayıp bu ülke insanına cok fazla
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