İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalan İstanbullu vatandaşlar duraklara sığındı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.
Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı
Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?
Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
ABD'den Rusya iddiası: Füzeleri gördüğü halde angaje olmadı
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum