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İstanbul’da sağanak yağış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 08:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalan İstanbullu vatandaşlar duraklara sığındı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.

İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sağanak yağış

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