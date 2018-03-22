İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Bakırköy'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Park halindeki bir otomobilde bekleyen Ö.A., S.S. ve S.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kiraladıkları otomobille sahte içkileri bazı işyerlerine sattığını değerlendiriyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum