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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

  Enver ALAS - İSTANBUL,DHA)- Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA)- Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gaziosmanpaşa,Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm kapsamına alınmış boş bir gecekonduya bugün operasyon düzenledi.

İmalathaneye çevrilen gecekonduda 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ile içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltıİstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

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