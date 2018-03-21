İstanbul’da sahte para basılan matbaaya baskın: 7 milyon lira sahte para ele geçirildi

İstanbul polisi Ümraniye’de sahte para basılan bir matbaaya baskın düzenledi. Matbaa çalışanı 1 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 7 milyon lira denginde sahte para ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Alına bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye’de kaçak olarak kurulan bir matbaada gerçeğe yakın sahte para basıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda, matbaada bulunan adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alınırken, tamamı 20 TL denginde kesimi yapılmamış 7 milyon sahte para ele geçirildi.

Aynı suçtan sabıkalı iş yeri sahibi, basılan paralardan PKK’ya pay aktarmış

Sahte para basılan matbaa çalışanı 1 kişi gözaltına alınırken, işyeri sahibi S.A. ile oğlu F.A.’ya ulaşılamadı. Yakalanan zanlı işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Firari durumdaki matbaa sahibi S.A.’nın, daha önce de benzer suçtan işlem gördüğü ve bastığı sahte paraları piyasaya sürerek elde edilen kazancı terör örgütü PKK’ya aktardığı ortaya çıktı.

Baskında 7 milyon lira denginde sahte para desteleri, para kalıpları ve negatiflerine el konuldu.

Polis, firari durumdaki baba ile oğlunun yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Öte yandan, sahte para basılan matbaaya düzenlenen operasyon polis kamerasına da yansıdı. Kayda geçen görüntülerde sahte para desteleri, para kalıpları ve baskı makineleri yer alıyor.