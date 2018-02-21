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İSTANBUL'DA "SAHTE ÜRÜN" OPERASYONU

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli ilaç, kozmetik ve gıdalardan oluşan 50 bin sahte ürün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de sahte ürün yapılan imalathane tespit etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli ilaç, kozmetik ve gıdalardan oluşan 50 bin sahte ürün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de sahte ürün yapılan imalathane tespit etti. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Baskında 50 bin adet cinsel içerikli ilaçlar, gıda ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İnternet üzerinden satıldığı belirtilen ürünlerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede, ürünlerin sağlığa zararlı olduğunun tespit edildiği bildirildi. Görüntü Dökümü: -İmalathaneden görüntü -Ürünlerden görüntü -Detaylar

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