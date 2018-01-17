İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! İşte o anlar

İstanbul'da bir tünelden geçtiği sırada bir kamyonet, seyir halindeki sürücülerin yüreklerini ağza getirdi. Taşıması gereken yük miktarının üzerinde hurda taşıyan kamyonet kameralara yansıdı.

Görüntüde bir tünelde aşırı şekilde hurda dolu olan kamyonetin trafikte ilerlediği görülüyor. Görüntülerde kamyonetin kasa boyunu aşan hurdalara hiçbir önlem alınmadığı görülüyor. (İHA)